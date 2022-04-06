أخبار مصر.. الحكومة تنفى رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار برفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان.

وأكدت الوزارة، أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان، ويتم تسجيل كل من الحضور والغياب إلزامياً وليس اختيارياً مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، مُشيرةً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للطلاب غير الملتزمين بالحضور داخل المدارس.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الصحة: انخفاض أعداد إصابات كورونا 54% والوفيات 45% الأسبوع الماضى

وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بتخصيص حوافز مادية مجزية للفرق العاملة في منظومة التطعيم ضد فيروس كورونا بالمحافظات التي تحقق نسبًا عالية في تطعيم المواطنين خلال شهر رمضان الكريم، وفقًا للأعداد المستهدفة بكل محافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده الوزير، مساء الثلاثاء، لمتابعة لسير العمل بخطة الوزارة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، ومتابعة مستجدات الوضع الوبائي بالمحافظات، حفاظًا على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تابع الوضع الوبائي لفيروس كورونا في جميع محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، مؤكدًا انخفاض أعداد الإصابات بنسبة 54%، وانخفاض أعداد الوفيات بنسبة 45%، بالإضافة إلى انخفاض نسب الحالات المشتبه في إصاباتها بالفيروس.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير راجع نسب الإشغال بجميع مستشفيات الوزارة من الأسرة الداخلية أو الرعايات المركزة، وكذلك أجهزة التنفس الصناعي لجميع المرضى المتواجدين بالمستشفيات سواء المصابين بالفيروس أو الذين يعانون من أمراض أخرى، حيث بلغت نسب الإشغال بالأسرة الداخلية 29%، كما بلغت نسب إشغال العناية المركزة 49%، بالإضافة إلى 24% نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي.

تعليم القاهرة: امتحانات مراحل النقل بالابتدائى والإعدادى تبدأ 7 مايو المقبل

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن ما تم نشره عن بدء امتحانات النقل في القاهرة يوم 18 أبريل الجارى كان مقترحا لمواعيد الامتحانات وليس موعدا نهائيا وسيتم إعلان الجدول بالمواعيد بعد التعديل.

وأوضح: أما امتحانات الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) نهاية العام الدراسي لمراحل النقل بالإبتدائي والإعدادي للعام الدراسي الجاري 2021-2022 ستبدأ 7 مايو المقبل وفق الخطة الزمنية للدراسة و بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأضاف عطية، أن المقترح تم إعداده على خلفية أن الفترة من 21 أبريل حتى 6 مايو أجازات يتخللها يومين عمل فقط ولا يمثل المقترح إخلالا بالخريطة الزمنية للعام الدراسي والتي أعلنتها الوزارة.

التموين: غداً آخر مهلة لتقديم مفردات مرتب أصحاب البطاقات متلقى "رسائل البون"

تستمر مكاتب التموين فى استقبال برنت مفردات المرتب لأصحاب البطاقات التموينية حتى غد الخميس 7 أبريل الجارىً، لمن ظهر له رسالة من خلال بون الصرف تفيد بضرورة تقديم برنت بمفرادات المرتب إلى مكاتب التموين ومن استلم الرسالة المطلوبة عليه بتقديم بيان بالدخل الشامل له ولزوجته تجنبا لوقف البطاقات التموينية، وسيتم مراجعة كل من تقدم ببيانات الدخل الشامل، مع عدم المساس للاسر الاولى بالرعاية والمستحقة للدعم حيث يتم توفير السلع والخبز المدعم لهم.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع مما أدى الى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

انفجار داخل مسجد فى العاصمة الأفغانية كابول وإصابة 6 أشخاص

أكدت الشرطة الأفغانية وقوع انفجار اليوم الأربعاء، فى أحد مساجد العاصمة كابول.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، قالت إدارة شرطة كابول إن الانفجار دوى فى مسجد بل خشتي في العاصمة، نتيجة لإلقاء قنبلة يدوية أثناء الصلاة.

ووفقا لبيانات الشرطة، أصيب ستة أشخاص على الأقل جراء الحادث.

يذكر أن الأحد الماضى، أفادت وسائل إعلام أفغانية، بأن 5 أشخاص على الأقل قتلوا بانفجار استهدف أحد مكاتب الصرافة في كابول.

وحسب موقع روسيا اليوم، الانفجار استهدف أحد أكبر مكاتب الصرافة في كابول، وتسبب كذلك في إصابة نحو 30 شخصا.

وأشارت إلى الانفجار وقع في منطقة سراي شاهزاد، وأن العمل على تحديد عدد الضحايا لا يزال جار.