8 معلومات ترصد تفاصيل مقتل طفلين بأتوبيس فى أكتوبر بالتزامن مع محاكمة المتهم

كتب أحمد الجعفرى

أثار قيام طفل بقيادة أتوبيس فى مدينة 6 أكتوبر وقيامه بدهس 3 أطفال يستقلون دراجة بخارية والذى أسفر عن مقتل طفلين وإصابة شقيقة أحدهما، الجدل خلال الفترة الأخيرة، وسلطت الضوء على قضايا القتل الخطأ التى يكون المتهم فيها طفل.

وترصد "اليوم السابع" فى نقاط تفاصيل القضية، بالتزامن مع أولى جلسات محاكمة المتهم.

1-وقع حادث تصادم بين أتوبيس ودراجة بخارية أسفر عن مصرع طفلين وإصابة شقيقة أحدهما، والذين كانوا يستقلون الدراجة البخارية.

2-تبين أن قائد الأتوبيس طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، وتم القبض عليه.

3-حققت النيابة العامة مع الطفل، والذى كشف تفاصيل وقوع الحادث.

4-جهات التحقيق في الجيزة أمرت بإيداع الطفل في دار رعاية.

5-النيابة طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

6-تم تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، والتى أظهرت تفاصيله كاملة.

7-جهات التحقيق أمرت بضبط وإحضار والد الطفل، على خلفية الحادث.

8-النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الأحداث بالطفل وحددت جلسة اليوم لنظر أولى جلسات المحاكمة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد مصرع شخصين في حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر، وبانتقال قوة أمنية إلى مكان الحادث، كشفت المعاينة والتحريات، أن أتوبيسا يقوده طفل يبلغ من العمر 14 سنة، اصطدم بدراجة بخارية يستقلها طفلان وفتاة شقيقة أحدهما، ما أسفر عن مصرع الطفلين، وإصابة الفتاة.