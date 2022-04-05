10 معلومات حول تسويق منتجات القابضة للقطن والغزل والنسيج.. تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

كشفت وزارة قطاع الأعمال العام عن تفاصيل خطتها لتسويق منتجات مصانع الغزل والنسيج والملابس من القطن المصري خلال الفترة المقبلة، ومن خلال الشركة الجديدة التى تم تدشينها للقيام بهذا الدور.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز 10 معلومات عن هذه الخطة وتفاصيلها...

1- تم تدشين العلامة التجارية "nit" المملوكة ECH (Egyptian Cotton Hub) لتسويق وبيع منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل.

2 - تم تصميم ديكور داخلي لفروع التجزئة بهدف توحيد تصميم فروع الشركة وتهيئة مناخ مميز للتسوق يضاهي ما توفره الشركات العالمية العاملة في السوق المصري.

3- تشمل خطط عمل الشركة تطوير مبيعات السوق المحلي من خلال البيع المباشر لمستهلك التجزئة تحت علامة تجارية جديدة موحدة.

4- مع إحداث نهضة شاملة في مجال تصميم المنتجات بالتعاون مع مصممين محترفين.

5- ويجري تطوير منافذ البيع من خلال إنشاء شبكة متميزة من الفروع الحديثة وتوفير خدمة التسوق الإلكتروني.

6- تختص الشركة بإدارة أنشطة البيع والتسويق بشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج في السوق المحلي والأسواق الخارجية بأسلوب احترافي يتناسب مع الاستثمارت الضخمة الجاري ضخها في تطوير قطاع الغزل والنسيج.

7- تهدف الشركة للحفاظ على مكانة القطن المصري عالميا بمنتجات مصنوعة بالكامل في مصر، وإعادة تعريف المستهلك المصري بمنتجات الشركات التابعة واستعادة الحصة السوقية.

8- ومن المقرر أن يتم افتتاح اول فرعين خلال شهر مايو المقبل، بالإضافة إلى عدد من الفروع الأخرى محليًا وعربيًا قبل نهاية عام 2022.

9- تستهدف الشركة تنشيط عمليات البيع لتجار الجملة وإضافة عملاء جدد، وزيادة المبيعات للمؤسسات والشركات والمصانع.

10- مع تطوير مبيعات أسواق التصدير ، حيث إن نحو 60% من الطاقات الإنتاجية الجديدة موجهة نحو الأسواق العالمية.