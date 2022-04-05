وقال كارنر فى تصريحات له اليوم الثلاثاء أنه تم إدانة مغني الراب اليمينى المتطرف المعروف باسم "السيد بوند" والبالغ من العمر 37 سنة وشقيقه البالغ من العمر 34 سنة والذي كان يدير موقعا لنشر خطاب الكراهية والتطرف كما كان يؤدي أغاني تدعو لتمجيد النازية وكانت ملهمة لبعض الجناة فى جرائم أخرى وأبرزهم منفذ الهجوم على مسجد فى منطقة "كرايس تشيرش" فى نيوزلندا قبل سنوات قليلة .

ولفت كارنر إلى أنه تم إدانة شخص آخر يبلغ من العمر 78 سنة وهو عضو بارز فى حركة الهوية النمساوية اليمينية المتطرفة حيث كان يخطط لهجوم إرهابي، مشيرا إلى أن جميع المتهمين أدينوا بأحكام سجن مشددة .

وقال وزير الداخلية إن هذه الإدانات تظهر الإجراءات المتسقة التي اتخذتها سلطات الحماية الدستورية والسلطات القضائية ضد المجرمين المتطرفين اليمينيين.