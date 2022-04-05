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أكرم القصاص
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وزير خارجية اليابان: تم الترتيب لاستقبال 20 لاجئًا أوكرانيًا من بولندا

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 04:00 ص
وزير خارجية اليابان: تم الترتيب لاستقبال 20 لاجئًا أوكرانيًا من بولندا لاجئين - أرشيفية
ا ش ا

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أعلن وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، أنه تم إجراء الترتيبات اللازمة لنقل 20 لاجئًا أوكرانيًا إلى اليابان من بولندا على متن طائرة استأجرتها حكومة بلاده. 
 
وقال هاياشي للصحفيين - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"- إنه من المقرر أن تصل الطائرة إلى العاصمة اليابانية /طوكيو/ قبل اليوم الثلاثاء، مضيفًا أن حكومة بلاده ستوفر للأوكرانيين الدعم حتى يشعروا بالأمن والأمان في بلد بعيد عن موطنهم.
 
كما لفت هاياشي إلى أن الأوكرانيين الـ 20 ليس لديهم أي وسيلة لشق طريقهم إلى اليابان، على الرغم من رغبتهم في فعل ذلك، منوهًا بأنه تم اتخاذ قرار نقلهم على أسس إنسانية.
 
وفي ختام زيارته إلى بولندا، أوضح هاياشي أنه إلى جانب الحكومة المركزية اليابانية، تقدم العديد من الشركات والحكومات المحلية المساعدة للأوكرانيين، مشيرًا إلى أن المسئولين الحكوميين سيعملون بصورة وثيقة مع شعب اليابان فيما يتعلق بهذا الصدد.
تجدر الإشارة إلى أن هاياشي في بولندا مبعوثًًا خاصًا لرئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، لإجراء التحضيرات لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين في اليابان.

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