وزير الرى: تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 8863 كيلومترا فى محافظات الجمهورية

كتبت أسماء نصار

وجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، بمواصلة وبذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات فى المشروع القومى لتأهيل الترع، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات.

وأوضح عبد العاطى أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4818 كيلومتر، فيما يجرى العمل فى ترع بأطوال 4045 كيلو متر أخرى ، كما تم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع بأطوال 2999 كيلومتر ، ليصل إجمالى الاطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى 11862 كيلومتر ، كما تم تأهيل 63 كيلومتر من المساقى حتى اليوم.

وأضاف عبد العاطى أن الأعمال المنفذة فى إطار المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " ، فى مشروع تبطين الترع 1702 كيلومتر من الترع وجارى تنفيذ 1516 كيلومتر أخرى.

وشدد عبد العاطى على ضرورة زيادة الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.