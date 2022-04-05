واشنطن بوست: واشنطن تتوقع قتالا أكثر بشاعة بأوكرانيا بعد تراجع الروس عن كييف

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن تراجع روسيا الظاهر من كييف وتوغلها فى مناطق شرق أوكرانيا يمثل العلامة الأحدث على أن الحرب تمر الآن بنقطة انعطاف، والتى يعتقد المسئولون الأمريكيون أنها قد تنذر بقتال قادم أكثر بشاعة.

وكان مستشار الأمن القومى الامريكى جيك سوليفان قد قال أمس، الاثنين، فى مؤتمر صحفى إن المرحلة القادمة من الصراع ربما يطول أمدها للغاية، متحدثا عن التقييمات الأمريكية الجديدة التى تشير إلى أن روسيا تقوم بمراجعة أهدافها من الحرب فى ظل المعارضة القوية.

واستطاعت المقاومة الأوكرانية أن تحدث خسائر روسية فى العتاد والأرواح تجاوزت التوقعات، مما أجبر موسكو على التدافع لدرجة أن قواتها المسلحة استنزفت إلى حد كبير التعزيزات المتاحة بسهولة، وفقا لمحللين عسكريين. وهذا يترك القادة الروس يقاتلون على المدى القصير بالموارد المتاحة لهم.

ويعتقد المسئولون الأمريكيون أن نحو ثلثا الوحدات التى كانت تركز على العاصمة كييف تتجه إلى الشمال وتعود إلى بيلاورسيا وروسيا فى انتظار إعادة التمركز المتوقع فى دونباس.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن تحول الأحداث قدم لأوكرانيا فرصة، وفقا للمحللين، لكى يكون لها اليد العليا. لكن القيام بذلك سيكون بثمن باهظ حيث أن موسكو لا تبدى أى مؤشر على استعداداها للتخلى عن هدف بوتين النهائى والذى يعتقد الولايات المتحدة أنه إضعاف أوكرانيا بأكبر قدر ممكن، بحسب ما قال سوليفان.