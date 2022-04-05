اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 أبريل 2022 01:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

هل استعادت مصر عافيتها ودورها إقليميا ودوليا؟.. وزير الخارجية يجيب

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 01:00 ص
هل استعادت مصر عافيتها ودورها إقليميا ودوليا؟.. وزير الخارجية يجيب سامح شكرى وزير الخارجية - صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد ثورة 30 يونيو مرت الدولة المصرية بفترة عصيبة وأحداث موجعة، وعمليات إرهابية هنا وهناك، لكنها انتصرت في نهاية الأمر، ليبقى التساؤل هل استعادت مصر عافيتها واستعادت دورها إقليميا ودوليا؟.

أجاب علي هذا التساؤل السفير سامح شكرى وزير خارجية مصر أثناء حضوره اجتماع لجنة الخارجية بمجلس النواب مؤخرا، قائلا:"الدولة المصرية استعادت عافيتها بعد الأحداث الكبرى التي مرت بها، ومصر الآن أصبحت لها دورا فعال سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي".

وأضاف شكرى، "نحن كسلطة تنفيذية نتواصل بشكل دائم مع لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس بشأن كل القضايا"، مشيدا بدور لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قائلا:"تمثيل اللجنة فى المجالس البرلمانية مشرفا ويظهر تاريخ العمل التشريعى لمصر فى المحافل الدولية".

وتابع،"التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لا غني عنه، ومصلحة الوطن والمواطن لا تكتمل إلا بهذا التعاون".

 

 


سامح شكرى

مجلس النواب

السفير سامح شكرى

مصر دورها الإقليمي والدولي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة