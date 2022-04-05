هل إفطار مرضى الحصوات في رمضان ضرورة؟.. معهد بحوث الأغذية يجيب

كتبت أسماء نصار

هناك العديد من الأسئلة التى يبحث عن إجابتها البعض ومن ضمن هذه الأسئلة، هل مرضى الحصوات عليهم الإفطار في رمضان، إذا كان فى الصيف؟ وللإجابة على هذا التساؤل يوضح معهد بحوث الأغذية بوزارة الزراعة، أن الوضع العام لمرضى الحصوات يختلف وفقاً لمجيء شهر رمضان في الشتاء أو الصيف؛ فمشكلتهم الأساسية ليست مع الصيام في حد ذاته، ولكن المشكلة مع التعرض للجفاف الشديد خلال صيام الصيف.

ويمكن أن يتعامل مرضى حصوات الكلى مع الصيام بأمان من خلال اتباع عدد من الإرشادات نتعرف عليها فى التقرير التالى.

1- تجنب التعرض لشمس النهار لفترات طويلة .

2- الانتظام على أدوية تفتيت الحصوة .

3- تقليل الملح في الطعام وتعويض السوائل المفقودة جيداً في فترة ما بعد الإفطار.

4- تجنب بعض الأكلات التي قد تساهم في زيادة تكون الحصوات لإحتوائها على أوكسالات مثل البنجر و السبانخ و الفراولة و المكسرات والشوكولاته و الشاي و نخالة القمح.

5- ضبط كميات فيتامين سي في الطعام حسب الحاجة فقط؛ لأن زيادته تؤدي لزيادة نسبة الاوكسالات كناتج عن تفاعلات كيميائية يدخلفيها والحرص على تناول كميات كافية من الكالسيوم لأنه يرتبط بالأوكسالات في الجهاز الهضمي مما يمنع امتصاصها في الدم و بالتاليوصولها للكلى و ضبط كميات البروتين حسب الحاجة دون إسراف.