نقابة الأطباء تصرف 170 ألف جنيه دعم دراسى خلال مارس لـ50 أسرة

كتبت آية دعبس

واصلت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء، دعم الأطباء وأسرهم خلال شهر مارس 2022 وصرف دعم لـ 102 طبيب وأسرة بإجمالي مبلغ مليون و 240 ألف جنيه، منها مليون و30 ألف جنيه لـ23 أسرة شهداء كورونا من الأطباء، بالإضافة إلى صرف 170 ألف جنيه دعم دراسى لـ50 أسرة و140 ـلف جنيه دعم علاجي لعدد 29 طبيب.

وقُدرت إجمالى المبالغ المنصرفة من نقابة الأطباء لدعم أعضائها خلال شهر يناير 2022، حوالى مليون وأربعمائة وإثنان وستون ألف جنيه، موزعين على مليون و350 الف جنيه لعدد 35 أسرة لشهداء الأطباء في كورونا، ومبلغ 74 ألف جنيه دعم دراسى لعدد 22 أسرة و38 ألف جنيه دعم علاجى لعدد 74 طبيب وطبيبة.

وقدمت النقابة منذ بدء جائحة كورونا الدعم لعدد 423 أسرة لشهداء الأطباء بمبلغ إجمالي 18 مليون و993 الف جنيه، وهذا بخلاف الدعم المقدم إليهم من اتحاد المهن الطبية، وجددت مطالبات نقابة الأطباء بحقوق شهداء الأطباء في معاش استثنائى وتعويض مادى ومعنوى مناسب لأسرهم و كذلك بدل عدوى مناسب لجميع الأطباء وأعضاء الفريق الطبي.

وأكدت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء مقرر اللجنة الاجتماعية، أن جميع الأموال التى يتم صرفها على أنشطة الدعم هى من الأطباء وإليهم، حيث أن مواردها من مساهمات الأطباء وجزء من رسوم الخدمات بنقابة الأطباء، و دعت الأطباء إلى التواصل مع اللجنة الاجتماعية على أرقامها أو من خلال واتس 01008447501 للمشاركة و تلقي الاقتراحات.