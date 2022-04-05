"مطهر للمعدة والأمعاء ويقاوم السرطان".. 9 فوائد لتناول الفول على السحور

يُعد الفول من أكثر الأطعمة المُحببة والمفضلة للكثير فى وجبة السحور، نظرا لتقليله الشعور بالجوع خلال فترة الصيام، كما تشير الدكتورة سالى الفقى رئيس قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، إلى العديد من الفوائد لتناول الفول خلال شهر رمضان، منها:
1- يحتوى على كميات من الحديد والفسفور والبروتين الذى يحتاجه الجسم.
2- يعطى الكثير من الطاقة خلال الصيام لأنه غنى بالسعرات الحرارية.
3- يقاوم السرطان الذى يصيب الفم، وذلك لاحتوائه على مواد كيمائية تساعد فى ذلك.
4- يحافظ على مستوى السكر فى الدم، ويقضى على الإمساك عن طريق قشور الفول.
5- الفول يعتبر وجبة غذائية كاملة فى حال تناوله مع الطماطم والبصل وأيضا الزيت والخبز.
6- الفول المدمس يعتبر مطهر للمعدة والأمعاء .
7- مفيد للقلب والأوعية الدموية، حيث أنه يحافظ على مستوى الكوليسترول فى الدم .
8- يساعد الفول على عدم وصول المواد الضارة للمخ، والتى تؤثر على إفراز مادة السيراتونين التى تسبب السعادة.
9- يعمل على تكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ على عظام قوية.
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