اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 أبريل 2022 03:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"مطهر للمعدة والأمعاء ويقاوم السرطان".. 9 فوائد لتناول الفول على السحور

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 02:00 ص
"مطهر للمعدة والأمعاء ويقاوم السرطان".. 9 فوائد لتناول الفول على السحور الفول
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يُعد الفول من أكثر الأطعمة المُحببة والمفضلة للكثير فى وجبة السحور، نظرا لتقليله الشعور بالجوع خلال فترة الصيام، كما تشير الدكتورة سالى الفقى ‎رئيس قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، إلى العديد من الفوائد لتناول الفول خلال شهر رمضان، منها:
 
1- يحتوى على كميات من الحديد والفسفور والبروتين الذى يحتاجه الجسم.
 
2- يعطى الكثير من الطاقة خلال الصيام لأنه غنى بالسعرات الحرارية.
 
3- يقاوم السرطان الذى يصيب الفم، وذلك لاحتوائه على مواد كيمائية تساعد فى ذلك.
 
4- يحافظ على مستوى السكر فى الدم، ويقضى على الإمساك عن طريق قشور الفول.
 
5- الفول يعتبر وجبة غذائية كاملة فى حال تناوله مع الطماطم والبصل وأيضا الزيت والخبز.
 
6- الفول المدمس يعتبر مطهر للمعدة والأمعاء .
 
7- مفيد للقلب والأوعية الدموية، حيث أنه يحافظ على مستوى الكوليسترول فى الدم .
 
8- يساعد الفول على عدم وصول المواد الضارة للمخ، والتى تؤثر على إفراز مادة السيراتونين التى تسبب السعادة.
 
9- يعمل على تكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ على عظام قوية.
 
 

السحور

الفول

تناول الفول فى السحور

افضل وجبات السحور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نفحات رمضان تهل على العاملين بقطاع الأعمال العام.. 15ألف موظف يستفيدون لأول مرة من الحد الأدنى للأجور .. خفض ساعات العمل نصف ساعة صباحا ومساء.. وإفطار وسحور مجانى للعمال فى مواقع الإنتاج

الإثنين، 04 أبريل 2022 01:00 م

7 فوائد صحية للزبادي على وجبة السحور.. منها يشعرك بالشبع

الإثنين، 04 أبريل 2022 12:00 ص

سحور اليوم الثالث من رمضان.. طاجن فول بالبيض وكريم كرامل

الأحد، 03 أبريل 2022 11:00 م

أكلات يجب تجنبها في وجبه السحور.. هتقلق نومك وتزود جوعك نهارًا

الأحد، 03 أبريل 2022 09:00 م

تعرف على موعد السحور وأذان الفجر فى ثالث أيام شهر رمضان

الأحد، 03 أبريل 2022 06:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة