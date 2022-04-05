مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع فى تصادم سيارتين على طريق المطار بأسيوط

هيثم البدري

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب آخر في حادث تصادم وقع بين سيارتين علي طريق المطار بمحافظة اسيوط ،وتم نقل الجثث الي مشرحة مستشفي أسيوط الجامعي.

كان اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة اسيوط يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق المطار بدائرة المركز.

بالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ، وتبين ان الحادث نتج عن تصادم بين سيارة نقل رقم 7681 ي ا ر بمقطورة رقم 6529 ي ق ج مع سيارة ربع نقل رقم 587 ي ص س على طريق المطار ونتج عن الحادث ٣ وفيات وهم عاطف عبدالله احمد مركز ديروط ، وحسام الدين خليفة مركز ديروط، وخليل مصطفى خليل من محافظة القاهرة ، وإصابة ناصر محمد العربى من مركز ديروط.

وتم نقل الوفيات الى مشرحة مستشفي اسيوط الجامعي، ونقل المصاب الى مستشفى الجامعة وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة العامة واستكمال الاجراءات القانونية