مصرع سائق على يد زميله بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب بالدقهلية

لقى سائق مصرعه على يد زميله بسبب الخلاف بينهما علي أولوية تحميل الركاب من موقف قرية الكفر الجديد مركز ميت سلسيل شمال محافظة الدقهلية، وتم نقل المجني عليه إلي المستشفي العام الجديد الدولي، وتوفي عقب وصوله متأثرًا بإصابته وسلم الجاني نفسه فور علمه بوفاه المجني عليه الي مركز الشرطة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة لمأمور مركز شرطة ميت سلسيل من بعض الأهال بحدوث مشاجرة بين السائقين بموقف قرية الكفر الجديد دائرة المركز ووجود مصاب.

وانتقل ضباط وحدة المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة "نايف ا"، سائق، وجرى نقله الي المستشفي العام الجديد "الدولي" وتوفي عقب وصوله.

وبسؤال شهود الواقعة اكدوا حدوث مشاجرة بين المجني علية وسائق اخر يدعي " علي . ر.ال" بسبب الخلاف علي أولوية تحميل الركاب من الموقف فقام الاخير بضرب المجني عليه بقطعة حديدية تستخدم لتغيير عجلات السيارة علي راسه فتسبب في اصابته التي أودت بحياته، وفي وقت لاحق قام الجاني بتسليم نفسه فور علمه بوفاة المجني عليه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.