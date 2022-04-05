اليوم السابع
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كمين ينهي رحلة "ديلر" قبل ترويجه كمية من الحشيش المخدر في كرداسة

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 10:30 م
كمين ينهي رحلة "ديلر" قبل ترويجه كمية من الحشيش المخدر في كرداسة ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف تاجر مواد مخدرة، تم القبض عليه بكرداسة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، بالاتجار بالمضبوطات، وكشف عن تخزينها بمسكنه تمهيدا لترويجها بين عملائه، كما أرشد عن هوية عاطل يتحصل منه على المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

تم ضبط المتهم بعد أن توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة، بمديرية أمن الجيزة، إلى حيازة عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، لمواد مخدرة لترويجها بين عملائه.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهم، تم إعداد كمين له والقبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، معدة للبيع، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار، وهاتف محمول يستخدمه المتهم في التواصل مع عملائه.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته الحشيش المخدر للاتجار به، وترويجه بين عملائه، كما كشف عن هوية عاطل يتحصل منه على المضبوطات، ليتولى ترويجها، لتحقيق مكاسب مادية، فتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


تجارة المخدرات

مخدر الحشيش

كرداسة

امن الجيزة

اخبار الحوادث

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