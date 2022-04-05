قرعة لتوزيع 47 منزلا بدويا بقرى التقدم وجلبانة بالقنطرة شرق بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

شهد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية قرعة توزيع 47 منزلا من المنازل البدوية كمرحلة أولى من مبادرة تطوير الريف المصرى، فى إطار مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى ووفق خطة الدولة وتوجهاتها بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير عيشة كريمة للمواطن البسيط وبناءً على رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة، وذلك بحضور اللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة وصندوق الإسكان وجهاز تعمير سيناء والجهات المعنية بالقرعة.

وقال المهندس أحمد عصام، إن مركز ومدينة القنطرة شرق تحظى باهتمام بالغ ورعاية القيادة السياسية، حيث إنها تعتبر البوابة الشرقية لمحافظة الإسماعيلية، لافتًا إلى أنه جارى البدء فى تخطيط وتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الريف المصرى.

وخلال القرعة، تم توزيع 20 منزل من المنازل البدوية على عدد من الأسر بقرية جلبانة وهم زايدة سعيد ناصر سعيد، ومحمد سلمان مسلم سالم، ومحمد حسن دخل الله، وإبراهيم موسى سالم، وفايزة سالم سلامة، ومنصور سعيد ناصر، ومحمد سعيد ناصر، ومحمد عودة نمر، ورضا الشربينى محمد، وعبير محمد عبد الرحمن، ودخل الله حسن دخل الله، ومصطفى حسينى إبراهيم، وسالم محمد حمد،و نفيسة محمد سويلم، وجمال الدين عبد الحميد، وفاطمة نمر عيد، محمد سالم سلامة، وعلى عبد اللطيف عبد الرحمن، ومحمد عبيد سليمان، وعزة على السيد محمد.

بالإضافة إلى توزيع 27، منزل من المنازل البدوية على عدد من الأسر بقرية التقدم وهم صباح خضر نبية، ومحمود فوزى محمود،و شريف عبد العزيز رجب، ونشوى السيد على محمد، عبد العزيز سالم على، فرج سعود على، مجدى عبد العزيز ابراهيم، يوسف نصر الله ناصر، رانيا عبد الفتاح محمد، رامى محمد عبد القادر، فاتن محمد عبد القادر سالم، عمرو محمد عبد القادر، عليان سالم سلامة، السيد محمد السيد، اسمهان أحمد محمد، هناء على اسماعيل، نسمة عبد الهادى حسن، جمعة عبد الحميد عبد العزيز، رضا خلف محمد أحمد، عبد المنعم محمد محمود، تغريد عبده محمد، إبراهيم مصطفى سالم أنعام مرعى الدى ، ناصر نصر الله ناصر، انتصار السعيد الشحات، نهى متولى محمد، إسماعيل أحمد عبد القادر.

وكان اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية قد أكد على ضرورة الحفاظ على الطراز البدوى والخاص لأهالى مركز القنطرة شرق وذلك مراعاة للبعد الانسانى والاجتماعى للأسر مشددا على تذليل كافة العقبات التى تواجههم.