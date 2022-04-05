قراصنة مجهولون يكشفون عن بيانات شخصية لـ120 ألف جندى روسى بأوكرانيا

كتبت : شيماء عبد المنعم

وسط حرب التفجيرات والقتل، هناك حرب معلواماتية دائرة في العالم وبالأخص حول الحرب الروسية الأوكرانية، حيث زعمت مجموعة قرصنة مجهولة، أنها كشفت عن "بيانات شخصية لـ120 ألف جندي روسي يقاتلون في أوكرانيا"، وحسبما نشر موقع الديلي ميل أعنت الجماعة أنها ستبدأ "الحرب الإلكترونية على الحكومة الروسية" بعد أيام من بدء غزو بوتين لأوكرانيا.



قراصنة

وأعلن مجهول أمس، أن هجومه الأخير "سرب" التفاصيل الشخصية للجيش. وفقًا لصحيفةThe Sun ، تشمل هذه التفاصيل تواريخ الميلاد والأسماء وعناوين المنازل وأرقام جوازات السفر، وقالت المجموعة: "يجب أن يخضع جميع الجنود المشاركين في غزو أوكرانيا لمحكمة جرائم الحرب".



يأتي ذلك بعد أن وصف الرئيس فولوديمير زيلينسكي الهجوم الروسي على أوكرانيا ومدنييها بـ"الإبادة الجماعية".



وأفادت التقرير أنه جرى إرسال رسالة مسجلة إلى الرئيس بوتين تحتوي على مقاطع فيديو وصور للغزو من منافذ إخبارية في الخلفية بعد أيام من بدء الحرب، في اللقطات، قال متحدث باسم الشركة: "هذه رسالة إلى فلاديمير بوتين، من مجهول.. أظهر الغزو المستمر لأوكرانيا أن نظامك لا يحترم حقوق الإنسان أو تقرير المصير لجيرانك، ووصف المجهول بوتين بأنه "المحرض" على العنف، في إشارة إلى قتل الأبرياء.



وأضافوا: "أعلن أعضاء مجهول الحرب الإلكترونية ضد نظامك العدواني قريبًا ستشعر بالغضب الكامل من قراصنة العالم."