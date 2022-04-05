عميد إعلام السويس: امتحانات الميد تيرم الأسبوع المقبل حضوريا بالكلية

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور أمين عبد الغنى عميد كلية الإعلام بجامعة السويس، أن الكلية تنظم امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى" الميد تيرم " فى الأسبوع السابع من العام الدراسى وفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعى والذي يقع بداية من الأسبوع المقبل.

وأضاف الدكتور أمين عبد الغنى فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن امتحانات الميد تيرم ستكون لمدة أسبوع وفى نفس وقت المحاضرات ونفس الزمن المخصص لها، مشيرا إلى أن الامتحان سيعقد حضوريا بالكلية مع مراعات الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أنه يجرى العمل على أن يكون امتحان الميد تيرم تحريرى لتدريب الطلاب على الكتابة والصياغة .

وأكد عميد كلية الإعلام بجامعة السويس، على انتظام الدراسة خلال شهر رمضان بالكلية وحضوريا، مع الاستمرار فى تقليل زمن المحاضرة لمدة 45 دقيقة خلال الشهر .