اليوم السابع
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طلاب الصف الرابع الابتدائى يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 10:00 ص
طلاب الصف الرابع الابتدائى يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية تلاميذ الصف الرابع الابتدائى - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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بدأ صباح اليوم الثلاثاء، تلاميذ الصف الرابع الابتدائي امتحان شهرى فبراير ومارس، فى مادة اللغة الإنجليزية، حيث استقبلت المدارس الطلاب وسط إجراءات احترازية ووقائية ، وانطلقت الاختبارات بواقع امتحان منفصل لكل مدرسة ومختلف عن الأخرى، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هدف الامتحان هو تقييم الطلاب فى منهج شهرى فبراير ومارس للتأكد من تحقيق نواتج التعلم.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت جدول امتحان شهرى فبراير ومارس لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى استعدادا للامتحانات، حيث أكدت الوزارة أن الامتحان يشمل 15 سؤالا فى كل مادة وتم وضع الأسئلة من قبل الإدارات التعليمية.
 
وشددت الوزارة على أنه يتم احتساب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة ، وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج لنهاية مارس.
 
 

التربية والتعليم

امتحان شهرى فبراير ومارس للرابع الابتدائى

موعد امتحانات شهرى فبراير ومارس للرابع الابتدائى

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

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