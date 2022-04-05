ضبط 43 قطعة سلاح وتنفيذ 51 ألف حكم خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (43) قطعة سلاح نارى، و (94) قضية مخدرات وتنفيذ (51806) حكم قضائى متنوع.

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (7) قطع سلاح نارى وأبيض، وضبط (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (5) متهمين لأحدهم معلومات جنائية، وتنفيذ (5234) حكم قضائى متنوع.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح طعنية متفرقة بالجسم على إثر إدعاء مشاجرة.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب و(أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بذات العنوان) بسبب خلافات مالية سابقة بينهما ، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب بإستخدام (سلاح أبيض "مطواة") كان بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شقيقين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط) يستأجران شقتين بدائرة القسم، ومطلوب التنفيذ عليهما فى إحدى القضايا "قتل" والمقضى فيها بالسجن المؤبد ، وبحوزتهما (فرد محلى وعدد من الطلقات – فرد خرطوش) بمواجهتهما بالحكم الصادر ضدهما أقرا به ، وإعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهما بقصد الدفاع فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم بين (طرفين) والتى أسفرت وقائعها عن وفاة (أحد الأشخاص متأثراً بإصابته بطلق نارى ، وإصابة شخصان بطلقات نارية "من الطرف الأول") بسبب قيام "أحد المتهمين من الطرف الثانى" بمعاكسة إحدى الفتيات من أهلية "الطرف الأول" تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهم تجاه الطرف الأول مما نتج عنه حدوث إصابتهم المشار إليها والتى أودت بحياة أحدهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثانى وعددهم (11) متهما وبحوزتهم (بندقية خرطوش - فرد روسى - فرد خرطوش) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة .

كما وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المرج مفادها قيام (شقيق المتوفى " له معلومات جنائية") بإعداد سلاح نارى بقصد الثأر لمقتل شقيقه .

بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبحوزته (طبنجة - عدد من الطلقات لذات العيار) وبمواجهته أقر بإعداد السلاح النارى المضبوط بحوزته بقصد الثأر لمقتل شقيقه إثر المشاجرة المشار إليها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.