"شايفينا إزاي".. إشادة واهتمام دولي من خبراء التعليم بتطوير المنظومة التعليمية في مصر

خصصت قناة مدرستنا التعليمية حلقتين خاصتين خلال يومي الأحد والأربعاء الماضيين عن تطوير التعليم في مصر، شملت أراء عدد كبير من خبراء التعليم وأساتذة سياسات التعليم بعدد من الجامعات ومدرسين بالمدارس في مصر وعدد كبير من طلاب مختلف المراحل التعليمية.

وأذاعت قناة مدرستنا التعليمية الحلقتين ببرنامج جروب الماميز المذاع على قناة مدرستنا التعليمية للحديث حول آليات التطوير خلال السنوات الماضية في المحتوى الدراسي المقدم للطلاب واختلاف طرق التقييم وإدخال عدد من المناهج الدولية مثل نظام التعليم الياباني بالمدارس المصرية اليابانية.

وتصدرت هاشتجات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد وجود ردود فعل إيجابية عديدة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد إشادة المدير التنفيذي لمنصة ديسكفري التعليمية بمستوى تطوير التعليم في مصر.

وأشاد مارتي كيرل المدير التنفيذي لمؤسسة ديسكفري التعليمية، خلال حلقة برنامج جروب الماميز بتجربة تطوير التعليم في مصر، قائلًا “إنه تم العمل مع وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج على تطوير الكتب الدراسية، لافتًا أن الطلاب المصريين من أذكى الطلاب في العالم”، وتابع : “نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية وعملت ضمن قطاع التعليم والتوجيه لمدة 30 عاما وأحد أوائل الطلاب لدينا كان مصريا.

واستضافت قناة مدرستنا التعليمية الدكتور عمرو عبد العظيم مدير مدرسة خاصة ثنائية اللغة بسلطنة عمان، حيث أكد على تقدير العالم العربي كله للمعلم المصري، ومدى قدرته على التطور ومواكبة طرق التعلم الحديثة.

كما أبرز الدكتور حسين زناتي، مدير أكاديمية تانكيو عرب اليابانية، جهود وزارة التعليم في إدخال مفاهيم وطرق التعلم اليابانية في التعليم المصري خلال السنوات الاخيرة .

وأشادت إيلاريا عاطف، خبيرة تطوير التعليم، أن حجم التطوير في المناهج المصرية تعكس حجم جهد وزارة التربية والتعليم خاصة في الرؤية الواضحة والتدرج في تطوير المناهج بداية من الصفوف الإبتدائية الأولى.

أضافت خبيرة تطوير التعليم، خلال حوارها في برنامج جروب الماميز المذاع على قناة مدرستنا، أن طلاب الصف الرابع الإبتدائي محظوظين بالمناهج الجديدة، خاصة في ظل تخصيص الوزارة لاستراتيجية مبسطة ووسائل قادرة على توصيل المعلومة لدى الطلاب في المناهج.

وتصدر هاشتاج إشادة عالمية بتطوير التعليم، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في الساعات الأخيرة، وذلك بعد حلقة قناة مدرستنا التعليمية، مساء أمس الاربعاء، واستضافة عدد من أهم خبراء التعليم.

وحظيت حلقة قناة مدرستنا بردود فعل إيجابية، من مستخدمي موقع تويتر، بعد إشادات عدد من الخبراء المصريين والأجانب، بجهود تطوير أساليب وطرق التعليم بداية من الصف الرابع الابتدائي.