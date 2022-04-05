رفع 1600 حالة تعد وإشغال للمنشآت التجارية والمقاهى فى الجيزة

كتب سيد الخلفاوى

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بمواصلة مجهودات رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشات التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين علي مدار اليوم سواء قبل او بعد الافطار

وفي ذلك الاطار شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الاهرام حملات إشغالات مكبرة علي مدار ثلاثه أيام شملت حدائق الاهرام وأسفرت الحملة عن ضبط 1600 حالة إشغال ضمت كراسي و شيش و ثلاجات و إستاندات و وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعه جائلين ، وعلى الفور تم رفع كافه حالات الإشغال مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الاهرام مصادرة 20 مركبه توك توك غير مرخص يعيق الحركة المرورية

كما شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لكلبشة السيارات المتعدية علي الطريق الارصفه والمتروكه بالجزر الوسطي حيث شملت شوارع الوحدة ومحمد حجازي بشمال الجيزة وعز الدين عمر وعثمان محرم بالطالبية .

وشنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشاة القناطر حملات مسائية لازاله إشغالات المحال والمنشأت التجارية اسفرت عن رفع 70 حاله اشغال متنوعه مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .