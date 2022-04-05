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حياة كريمة.. تعرف على نسب تنفيذ مشروعات المجمعات الزراعية بالفيوم

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 06:00 ص
حياة كريمة.. تعرف على نسب تنفيذ مشروعات المجمعات الزراعية بالفيوم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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كشف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن نسب تنفيذ مشروعات المجمعات الزراعية بمبادرة حياة كريمة بمركزي أطسا ويوسف الصديق.
 
وأكد محافظ الفيوم أن نسبة تنفيذ المجمع الزراعي بقرية قلهانة بلغت 44%، بينما بلغت نسبة تنفيذ مشروع انشاء المجمع الزراعي بقرية شدموه 48 %، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع انشاء المجمع الزراعي بقرية قلمشاة 50% وبلغت نسبة تنفيذ مشروع انشاء المجمع الزراعي بقرية أبو جندير 48%، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع انشاء المجمع الزراعي بقرية مطول 47%، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع انشاء المجمع الزراعي بقرية منيا الحيط 52%، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع انشاء المجمع الزراعي بقرية أبو صير26%، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع انشاء المجمع الزراعي بقرية الغرق 43%.
 
وبلغت نسبة تنفيذ مشروع انشاء المجمع الزراعي بقرية الحجر 54%، كما بلغت نسبة تنفيذ مشروع انشاء المجمع الزراعي بقرية قصر الباسل 40% ، وبلغت نسبة تنفيذ مشروع انشاء المجمع الزراعي بقرية جردو 56%.  
 
وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ووفد مجلس الوزراء الذي ضم الدكتور خالد السيد والدكتور محمد فرجاني، تابعوا معدلات تنفيذ وآليات العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي إطسا ويوسف الصديق.    
 
 
 
 

 


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