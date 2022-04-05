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"حماية المستهلك": سحبنا 7500 مكعب شوكولاتة من الأسواق لتحليلها

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 11:39 م
"حماية المستهلك": سحبنا 7500 مكعب شوكولاتة من الأسواق لتحليلها رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب أيمن رمضان

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كشف المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المرصد الإعلامى بالجهاز رصد خبر للدكتور جابر جاد نصار، بشأن "شوكولاتة الخشخاش"، وعلى الفور قمنا بالتحرك لمعرفة هذا، ووجدنا كمية بالأسواق وقمنا بالتحفظ عليها أولاً من أجل تحليلها بمعامل وزارة الصحة والتأكد مما يقال.
 
وأضاف "حسام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، أنه تم التحفظ على 7 آلاف و500 قطعة منها وأرسلنا اليوم عينة لمعامل وزارة الصحة من أجل تحليلها والتأكد من وجود مواد مخدرة بها من عدمة.
 
ولفت " حسام"، إلى أن هيئة سلامة الغذاء لم تفحص هذه الشكولاتة عند دخولها للبلاد، وتابع:"ولا يوجد ما يمنع أننا نتأكد أنها متوافقة للمواصفات العامة من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمصريين وفى حال ثبوت أن المنتح آمن وعدم مخالفته سيتم إعادة العينات للأسوق".
 
وشدد "حسام"، على أنه في حال مخالفة هذه الشكولاتة للعادات والتقاليد سيتم التعامل معها بالمنع أيضاً، موضحاً أنه في حال أن يكون مسموح بها فنياً إلا أن الناس ترى أن بها نسبة مخدر، وتابع: "ومن الممكن أن يتعامل معها الأولاد عن أنها مخدر سنتدخل ونطبق عليها قانون الجهاز".

الخشخاش

شوكولاتة الخشخاش

اخبار مصر

جهاز حماية المستهلك

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