حقك بالقانون.. كيف تكون عقوبة جرائم السب والقذف عن طريق "واتس آب"

كتب – أحمد عبد الهادى

يقول الخبير القانوني أشرف ناجى المحامى، في حلقة برنامج حقك بالقانون عبر تلفزيون اليوم السابع: انتشرت جرائم السب والقذف عبر الإنترنت أو الهاتف، عن طريق المكالمات أو الرسائل على الـ“واتس آب"، وباتت تشكل خطرا على المواطنين دون أن يعرفوا، ويتساءل كثيرون عن هذه الجريمة وعقوبتها والإجراءات التي يتم اتخاذها عند تعرض أحد الأشخاص للسب أو القذف عبر الواتس آب.

يستهين الكثير بعبارات القذف والسب التي يوجهها لاحد الأشخاص عن طريق الـ "واتس آب" بل ويتمادي في إيذاء مشاعره وقد يمتد الي سب أسرته وأقاربه ويعتقد انه بمأمن عن القانون او ان القانون اغفل العقاب على مثل هذه التصرفات ومهما كانت طبيعة العلاقة بين الطرفين فقد تكون بين أشخاص بينهم صلة قرابه او كانت تجمعهم الصداقة او حتى بين الأشقاء او الأزواج.

ويضيف ناجى، أن القانون لم يفرق بل لو كان عدوك وقذفته وقمت بسبه عن طريق الـ "واتس اب" فالجريمة هنا هي ما نصت عليه المادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003، من أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.