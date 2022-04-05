حسن أشهر صنايعى عصائر بالمنيا.. ماذا قال عن طرق حفظ العصائر.. فيديو وصور

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من محافظة المنيا، مع اشهر بائع عصائر بالمحافظة، والذى يقدم النصائح الخاصة بأنواع العصائر أو طريقة تصنيعها أو تخزينها فى الثلاجات، والمدة الزمنية المحددة للعصائر خلال عملية التخزين.





قال حسن محمد أشهر صنايعى عصائر خلال شهر رمضان المبارك فى المنيا، بدأت العمل فى صناعة العصائر منذ سنوات طويلة، ولكن أعمل بها خلال شهر رمضان فقط، واستطعت خلال فترة صغيرة أن أجمع الزبائن من حولى، وأجعلهم ينتظرونى من العام إلى الآخر وهذا الأمر لم يكن صعبا إذا تحلى الإنسان بالصدق والأمانة فى صنعته سوف يجذب كل الناس له.

وأضاف حسن أن أصعب الصناعات فى العصائر الجاهزة هو الخروب أما التمر هندى سهل لكن يحتاج إلى صنعه من أجل إخراجه بصورة مختلفة عن الآخرين وفى نفس الوقت الحفاظ على جودة المنتج.



ولفت حسن قائلا إن الاقبال على التمر هندى أكبر لكن هناك فوائد كبيرة للخروب والعناب والعرق سوس، وهو واحد من أهم المشروبات على المائدة فى محافظة المنيا الكثير من الأهالى يفضلون شرب العرق سوس قبل الإفطار، لفوائده الكبيرة للجسم.

وأوضح حسن أن العصائر المصنعة مثل التمر هندى والعناب وغيره لا يتجاوز مدة بقائه فى الثلاجات أكثر من السحور أى لا تشرب تلك الأنواع من العصائر بعد ذلك لأن فترة التخزين تؤثر على تلك العصائر.



أشهر صنايعى عصائر فى المنيا (1)



أشهر صنايعى عصائر فى المنيا (2)



أشهر صنايعى عصائر فى المنيا (3)



أشهر صنايعى عصائر فى المنيا (4)



أشهر صنايعى عصائر فى المنيا (5)



أشهر صنايعى عصائر فى المنيا (6)