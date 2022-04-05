تمريض حلوان تنظم مؤتمر أفاق جديدة فى بحوث وممارسات تمريض الأمومة

كتب محمد صبحى

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي السابع لقسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة بكلية التمريض جامعة حلوان والذي يقام تحت عنوان " أفاق جديدة فى بحوث وممارسات تمريض الأمومة"، وعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، وإشراف الأستاذة الدكتورة عفاف صلاح وكيل الكلية للدراسات العليا، الدكتورة انتصار فتوح رئيس قسم تمريض صحة الام وحديثى الولادة ورئيس المؤتمر، الدكتورة شيماء حسن سكرتير عام المؤتمر، الدكتورة حنان فوزي منسق المؤتمر.

من جانبه، اشار الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة إلى ضرورة عقد تلك المؤتمرات بصفة دورية لتبادل الخبرات والثقافات ومناقشة احدث ما توصلت اليه الابحاث العلمية ونقل تلك الخبرات الى شباب الباحثين وتدريبهم على مهارات التواصل واتخاذ القرار وحل المشكلات وتناولها بطرق بحثية وعلمية.

أوضحت الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية أن المؤتمر هدف إلي تحسين الممارسة فى تمريض الأمومة، تطوير مهنة التمريض، مواكبة مهنة التمريض للتغيرات المعاصرة، بالإضافة إلي زيادة الوعي بقضايا التمريض الحالية والمستقبلية فضلا عن الاتجاهات في مجال الأمومة، بجانب اكتشاف استراتيجيات مبتكرة فى قضايا الرعاية الصحية.

وتناول المؤتمر تطبيق الأبحاث العلمية فى مجال التمريض، والارتقاء بمهنة التمريض، ما يضمن استخدام التكنولوجيا فى مجال التمريض، وناقش أيضا الرؤية المستقبلية للبحوث فى مجال تمريض الأمومة، وكذلك الاتجاهات الحديثة فى تمريض الأمومة .