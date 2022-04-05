اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 أبريل 2022 02:01 م
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تفاصيل ضبط المتهم فى واقعة "سيارة فيصل الهاربة"

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 01:57 م
تفاصيل ضبط المتهم فى واقعة "سيارة فيصل الهاربة" حملات أمنية
كتب محمود عبد الراضي

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تداول مقطع فيديو  على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لعدد من المواطنين يستوقفون سيارة ملاكى تحاول الفرار بأحد الشوارع بمنطقة الملك فيصل بالجيزة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد محل الواقعة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ، وعلى الفور تم الإنتقال لمحل الواقعة وتبين حدوث مصادمة بين سيارتين ومحاولة قائد إحدى السيارتين الفرار ، إلا أن الأهالى تمكنوا من إستيقافه ومحاولة إنهاء الخلاف بالصلح والتراضى بين الطرفين.. وتبين أن قائد السيارة الذى حاول الفرار من محل الواقعة (له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة ، ولا يحمل تراخيص للسيارة قيادته) وبالكشف عن السيارة قيادته تبين أنها مُبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ، وبمواجهته أقر بسرقته للسيارة بأسلوب المغافلة فتم حبسه.


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حوادث

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