تعرف على مشروعات حياة كريمة بالمعصرة ونواى بملوى فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

ينشر اليوم السابع عدد من المشروعات الجارى تنفيذها فى الوحدات القروية لمركز ملوى جنوب محافظة المنيا ضمن مبادرة حياة كريمة التى تشمل 194قرية بالاضافة إلى 757تابعا لتلك القرى بتكلفة حوالى 23مليار جنيه فى 5 مراكز هى ديرمواس، ملوى، ابوقرقاص، مغاغة، العدوة

من بين تلك المراكز مركز ملوى التى يجرى فى داخل القرى عدد كبير من المشروعات

1-مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية

٢- إنشاء المجمع الزراعى

٣_ مشروع وحدة طب الأسرة بقرية المعصرة

4- صيانة وتأهيل مدرسة الوحدة بقرية المعصرة

5- إنشاء مكتبة الطفل بقرية المعصرة

6-صيانة وتأهيل مدرسة كير بالمعصرة

وفى الوحدة المحلية بنواى

1- انشاء مجمع الخدمات الحكومية نواي

2- اعمال الصرف قرية الاشمونين

3- أعمال الصرف قرية الحرية

4- انشاء سور مركز شباب نواي