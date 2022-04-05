تعرف على الموقف التنفيذى لاستكمال مشروعات الرصف للعام المالى 2021/ 2022 بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس المدن، وممثلى الشركات المنفذة لمشروعات الرصف بمختلف مراكز المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري، بمحافظة الفيوم، ضمن خطة العام المالى 2021/2022، والمعوقات التى تواجه تنفيذ الأعمال بالمعدلات المقررة.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والمهندس محمد مصطفى مدير عام التنفيذ والصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري، والمهندسة إيمان صدقى مدير عام الطرق، و حسين رجب مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، ومسئولى شركات المرافق بالمحافظة، وممثلين عن الشركات المنفذة للأعمال.

استمع المحافظ خلال الاجتماع من مسئولى الهيئة العامة للطرق، لمعدلات تنفيذ كل مشروع من المشروعات التى تنفذها الهيئة على أرض المحافظة ضمن خطة العام المالى الحالى والبالغ عددها 74 مشروعاً بإجمالى تكلفة 179 مليون جنيه، ومعوقات التنفيذ بكل مشروع، والإجراءات التى تم اتخاذها لتلافى هذه المعوقات، كما تم خلال الاجتماع تحديد موعد نهائى لتسليم كل مشروع من المشروعات، وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الجديدة لنهو المشروعات، وفقاً للمواصفات الفنية والهندسية المطلوبة، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال أولاً بأول.

ووجه محافظ الفيوم، سكرتير عام المحافظة المساعد، بعقد اجتماع تنسيقى مع مسئولى الهيئة العامة للطرق، ورؤساء مجالس المدن، ومدير التخطيط، لمراجعة مشروعات الرصف التى تم استبدالها بمشروعات جديدة فى جميع المراكز، ونسب تنفيذ الأعمال بالمشروعات الجديدة، كما وجه المحافظ، مسئولى الهيئة العامة للطرق، بإرسال تقرير أسبوعى بآخر مستجدات الأعمال ومعدلات التنفيذ بمشروعات الرصف التى تشرف على تنفيذها الهيئة.

كما ناقش الاجتماع خطة تنفيذ مسار القطار الكهربائى السريع بنطاق المحافظة، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، التى يمر بها مسار القطار "طامية – الفيوم – اطسا" بأهمية التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، والجهات ذات الصلة، لتذليل كافة المعوقات أمام تنفيذ هذا المشروع القومي، حيث يبلغ طول مسار القطار الكهربائى السريع 1000 كيلو متر من مدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة حتى مدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان، منها حوالى 87 كيلو متر بنطاق محافظة الفيوم، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات، وتصل السرعة التصميمية للقطار إلى 250 كيلو متر فى الساعة.