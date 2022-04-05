تشميع مطعم مأكولات شهير بالجيزة بعد ضبط 2 طن لحوم مجمدة ودواجن غير صالحه للاستخدام

كتب سيد الخلفاوى

شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام وادارات البيئة والطب البيطري و التموين ومراقبة الصحة والتغذية حملات مكبرة علي المطاعم والماركت والاسواق بحدائق الاهرام لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضه للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات، وذلك انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات علي المطاعم والأسواق، والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

حيث أسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم بقطاع هضبة الأهرام غير مرخص ومخالف للاشتراطات البيئية والصحية إلي جانب ضبط 2 طن لحوم ودواجن ومشتقاتهم غير صالحه للاستخدام الادمي ومجهولة المصدر وذلك فور تلقي شكوي المواطنين من المطعم المشار اليه وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة .

جاءت الحملات باشراف من تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم وبمتابعة من توفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام .

وتأتى الحملات انطلاقا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامه المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس .