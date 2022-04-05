تايمز: صفقة بريطانية بملايين الإسترلينى لإرسال المهاجرين إلى رواندا

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية أن رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون من المتوقع أن يعلن عن خطط لإرسال المهاجرين العابرين للقنال الإنجليزى إلى رواندا بموجب "صفقة سرية تكلف الحكومة البريطانية ملايين الجنيهاات الإسترلينية تقدم إلى الدولة الأفريقية.

وقال مصدر حكومي إنه تم إبلاغ رئيس الوزراء بأن الخطط ليست جاهزة تمامًا بعد أن كان ينوي الإعلان عنها الأسبوع الماضي بعد زيادة عدد المهاجرين الذين يعبرون القنال.

وينتظر الوزراء مشروع قانون الجنسية والحدود الصادر عن وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل ، والذي سيمكن طالبي اللجوء من التعامل معهم في الخارج ، قبل الانتهاء من شروط الصفقة مع رواندا.

وستشهد الخطة نقل الحكومة لطالبي اللجوء إلى رواندا للتعامل معهم هناك بينما تدفع المملكة المتحدة للدولة الأفريقية ملايين الجنيهات.

وصوت مجلس اللوردات مساء الاثنين ضد مشروع القانون ، مما أدى إلى تمديد المعركة البرلمانية حول مشروع القانون الرئيسي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المهاجرين الذين عبروا القنال الإنجليزى حتى الآن هذا العام 4500 - وهو رقم لم يتم الوصول إليه حتى يونيو في عام 2021. في ذلك العام ، عبر ما مجموعه 28526 شخصًا القنال ، ولكن من المتوقع هذا العام كسر هذا الرقم.

ووصفت الصفقة بأنها "سرية" حيث لم يُسمح للوزراء إلا بالإشارة إلى "الدولة س" خلال الاجتماعات.

بالإضافة إلى المعارضة في مجلس اللوردات ، واجه مشروع القانون مقاومة في مجلس العموم حيث قدم النائب من حزب المحافظين ديفيد ديفيس تعديلاً لإلغاء الإجراءات.

وطلب الأقران إجراء تغييرات كبيرة والتي تضمنت إزالة بند واسع لتجريم الوصول عن عمد إلى المملكة المتحدة دون إذن ، وضمان أن أي انتقال إلى طلبات اللجوء الخارجية يخضع لموافقة مجلسي البرلمان ، جنبًا إلى جنب مع توزيع التكلفة.

كما أيدت الغرفة العليا إجراءات الحماية ضد الملاحقة القضائية للأشخاص الذين أجروا عمليات إنقاذ في البحر، من خلال توفير دفاع "عذر معقول"، مع اتخاذ خطوات لمنع معاملة طالبي اللجوء بشكل مختلف بناء على كيفية دخولهم المملكة المتحدة.