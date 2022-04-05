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بوتين: الغرب يحاول تحميل جميع أخطائه فى السياسة الاقتصادية على روسيا

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 04:56 م
بوتين: الغرب يحاول تحميل جميع أخطائه فى السياسة الاقتصادية على روسيا بوتين
كتب أحمد عرفة

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الغرب يحاول تحميل جميع أخطائه في السياسة الاقتصادية على روسيا، موضحا أن الوضع في سوق الأغذية العالمية قد تدهور خلال العامين الماضيين، وفقا لروسيا اليوم

 

وقال الرئيس الروسي، في اجتماع حكومي لمناقشة المسائل المرتبطة بالقطاع الزراعي وصناعة الأغذية في البلاد، إنه خلال العامين الماضيين بالضبط، أدت الأخطاء في السياسات الاقتصادية والطاقة والغذائية للدول المتقدمة إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية حول العالم، وقد تفاقم الوضع في الأسابيع الأخيرة فقط.

 

وعن الإجراءات الغربية التي تؤثر على أسعار الأغذية، قال الرئيس الروسى، إن الغرب يفرض عقوبات في الوقت الذي يشهد فيه العالم أدنى مستوى من الإمدادات الغذائية، مشيرًا إلى أنه يتم حظر عمل المؤسسات والخدمات اللوجستية لتوريد الأسمدة من روسيا وبيلاروس، علما أن إنتاج الأسمدة في الدول الغربية ينخفض ​​بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

 

وأوضح فلاديمير بوتين أن روسيا ستكون أكثر حرصا بشأن صادرات المواد الغذائية، وخاصة للدول المعادية، وذلك بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات مختلفة على روسيا، وأشار إلى أنه يتوجب على روسيا توخي الحذر بشأن صادرات المواد الغذائية في ظل نقص الغذاء في العالم.


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