انهيار جزء من عقار بالسنبلاوين وتحطم سيارة أسفله.. والأمن يفرض كردونا حوله

الدقهليه شريف الديب

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من أمام منزل انهار منه أجزاء بمنطقة الحوال بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، مما ادى إلى تحطم سيارة ملاكى.

تلقت غرفة عمليات رئاسة مركز السنبلاوين إخطارا بالواقعة، وعلى الفور انتقل المدير العام المحاسب متولى عبدالعال متولى رئيس مركز ومدينة السنبلاوين ويرافقه نواب رئيس المركز، وفنى الإدارة الهندسية، وفريق العمل الميدانى بالحملة الميكانيكية ومعدات الحملة.

وبالتوجه لمكان الحادث ومعاينته على أرض الواقع وبمعاينة الوضع تبين أن المنزل صادر له رخصة هدم وأن المقاول أثناء تنفيذه لعملية هدم المنزل سقطت البلكونة مما أدى إلى قطع أسلاك الكهرباء وفصل التيار الكهربائى عن المنطقة.

وتم استدعاء الشرطة لتأمين المكان وعمل كاردون أمنى حول العقار حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامته وتم تحويل طريق الحصاينة للبر الأيمن بترعة البوهية من ناحية البستان لحين الانتهاء من المشكلة.

كما تم استدعاء مسئولى هندسة الكهرباء لإصلاح وتشغيل التيار الكهربائى للمنطقة وجارى العمل على إصلاحه، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.