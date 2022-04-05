"انتصار للفيروس"..الشيوخ الأمريكى يقطع المساعدات العالمية من حزمة كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

أعلن مفاوضو الكونجرس عن التوصل إلى اتفاق بقيمة 10 مليار دولار من التمويل الإضافى لتعامل الولايات المتحدة مع أزمة كورونا، لكنهم لم يستطيعوا الاتفاق على المساعدات العالمية، مما أدى إلى تحذيرات من خبراء الصحة بأنهم قد يندمون على القرار، لو ظهر متحور آخر من الفيروس تسبب فى تفشى فى الولايات المتحدة.

وتحت عنوان "انتصار للفيروس"، قالت صحيفة واشنطن بوست إن الحزمة التى تمت الموافقة عليها من قبل الديمقراطيين والجمهوريين، والتى كشف عنها السيناتور الجمهورى ميت رومنى وزعيم الديمقراطيين بالشيوخ السيناتور تشارلز شومر، ستمكن المسئولين الأمريكيين من شراء المزيد من اللقاحات والاختبارات والعلاجات والإمدادات الأخرى، بعدما حذر البيت الأبيض مرارا من أنه بحاجة لمزيد من التمويل لتلك الأولويات.

كما يدعو التشريع المسئولين الفيدراليين لاستثمار ما لا يقل عن خمس مليارات دولار لتطوير العلاجات، و750 مليون دولار أخرى على الأقل لجهود مكافحة المتحورات المستقبلية وبناء قدرات لتصنيع اللقاح.

لكن الاتفاق لم يشمل أى أموال للاستجابة العالمية، التى قال مسئولو إدارة بايدن إنهم مهمة لحماية الأمريكيين من ظهور متحور جديد وربما خطير فى مناطق أخرى من العالم، وربما تجد طريقها إلى الولايات المتحدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن المتحورات السابقة مثل دلتا وأوميكرون ظهرت أولا فى الدول التى لم تقم بتطعيم شعوبها قبل أن يردى إلى زيادة الإصابات والوفيات فى الولايات المتحدة

وكان بايدن قد قال فى خطاب له الأسبوع الماضى إن تطعيم العالم مهم لقدرة أمريكا على الوقاية من المتحورات الجديدة، ولا يوجد جدار يمكن بنائه لإبعاد الفيروس.

وحثت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى الكونجرس على المضى قدما لإنهاء اتفاق العشر مليارات دولارات، وتعهدت أن يواصل المسئولون المعركة من أجل التمويل العالمى. لكن المدافعين انتقدوا قرار التقليل من المساعدات الدولية فى الوقت الحالى.