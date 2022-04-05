المسح التناسلى لـ5 آلاف و509 والتلقيح الاصطناعى لـ 1324 رأس ماشية بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلى وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة توفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جهته، أوضح الدكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، أن المديرية ( إدارتى التناسليات والتلقيح الإصطناعى بالمديرية وأقسام التناسليات والتلقيح الإصطناعى بالإدارات الخارجية ) قامت خلال شهر مارس 2022م بإجراء المسح التناسلى الشامل لـ (5 آلاف و 509 ) رأس ماشية وإجراء التلقيح الإصطناعى لـ (1324 ) رأس ماشية ، وذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومى للتحسين الوراثى لتحسين السلالات المصرية.

أوضح مدير مديرية الطب البيطرى، أن المشروع القومى للتحسين الوراثى للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية، بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية، وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.