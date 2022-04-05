المستشار الألمانى يبحث مجموعة من القضايا مع رئيسة الوزراء النيوزيلندية

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بحث المستشار الألماني أولاف شولتز، خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، مجموعة من القضايا المختلفة وعلى رأسها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



وأفاد المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية ستيفن هيبيستريت، اليوم الثلاثاء، بأن شولتز وأرديرن، بحثا أيضًا التعاون في قضايا حماية المناخ والطاقة، والمفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين نيوزيلندا والاتحاد الأوروبي.



ولفت إلى أنها تطرقا كذلك لسبل وآليات النهوض بالعلاقات الاقتصادية الثنائية بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية.