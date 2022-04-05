العائلة الملكية تنشر صورة الملكة مع رؤساء دول الكومنولث

كتب: إيهاب محمد

شاركت العائلة الملكية البريطانية صورة جديدة للملكة مع رؤساء دول الكومنولث التقطت عام 1964.

تُظهر الصورة حفل عشاء في قصر باكنجهام مع ابتسامة الملكة، حيث انضم إليها رؤساء دول الكومنولث، بمن فيهم رئيس الوزراء الأسترالي روبرت مينزيس ودونالد سانجستر من جامايكا وميلتون أوبوتي من أوغندا.



حساب الاسرة الملكية على انستجرام

في الصورة بالأبيض والأسود، يمكن رؤية الملكة وهي تقف مع 18 رئيسًا للحكومات كانوا يحضرون مؤتمر رؤساء وزراء دول الكومنولث لعام 1964 في لندن.



الملكة اليزابيث والاعضاء

وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الملكة اليزابيث هي رئيسة دول الكومنولث، التي نمت من 8 إلى 54 عضوًا في السنوات السبعين الماضية.

يوم الكومنولث هو احتفال سنوي يحتفل به الناس في جميع أنحاء الكومنولث في إفريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي والأمريكتين والمحيط الهادئ وأوروبا.



وسيركز موضوع يوم الكومنولث 2022 على موضوع الاجتماع القادم لرؤساء حكومات الكومنولث - "تقديم مستقبل مشترك" - والذي يسلط الضوء على كيفية قيام 54 دولة عضو في عائلة الكومنولث "بالابتكار والتواصل والتحويل" للمساعدة في تحقيق الأهداف مثل مكافحة تغير المناخ وتعزيز الحكم الرشيد وتعزيز التجارة.



وفى خدمة الكومنولث اليومية، سيمثل الملكة اليزابيث، التي تترأس الكومنولث، أمير ويلز في حضور خدمة الكومنولث السنوية في كنيسة وستمنستر في يوم الكومنولث، كما سيحضر القداس متعدد الأديان دوقة كورنوال ودوق ودوقة كامبريدج والأميرة ألكسندرا.



الخدمة هي أول تجمع شخصي للكومنولث منذ بداية الوباء وسيعكس عام اليوبيل البلاتيني لصاحبة الجلالة مع التركيز بشكل خاص على الدور الذي تلعبه الخدمة في حياة الناس والمجتمعات في جميع أنحاء الكومنولث.



وتنظمها جمعية الكومنولث الملكية، سيتم بث الخدمة على الهواء مباشرة على بي بي سي وان من الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، احتفالاً بالتزام صاحبة الجلالة مدى الحياة تجاه الكومنولث.