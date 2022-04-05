اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 أبريل 2022 01:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: معهد ناصر سيكون مدينة طبية متكاملة تقدم كافة الخدمات الصحية

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 12:32 ص
الصحة: معهد ناصر سيكون مدينة طبية متكاملة تقدم كافة الخدمات الصحية االدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن لقاح كورونا لا يفطر في شهر رمضان الكريم، استنادا على فتوى لأمين عام لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لذلك تعمل مراكز تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا قبل الإفطار يشكل جيد لمن يريد تلقى اللقاح.

أضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، أن معهد ناصر، سوف يكون مدينة طبية متكاملة تقدم كافة الخدمات الصحية، وسوف يسكون به مبنى كغرف عمليات اليوم الواحد، وغرف أسرة الإقامة والحضانات وإنشاء مركز متخصص للأبحاث وقاعة للمؤتمرات، والعديد من المباني الأخرى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك توجيه رئاسي، بأن يكون في كل محافظة مستشفى أو أكثر، تتبع وزارة الصحة والسكان أو المستشفيات الجامعية، وتكون مستشفيات نموذجية توفر كل شئ للمرضى.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار: "الدولة المصرية تقدم الخدمات الصحية للمصريين أو المقيمين على أرضها، في مستشفيات وزارة الصحة، أو المستشفيات الجامعية، وخلال الـ6 أسابيع الماضية، نشهد انخفاض واضح في معدل الإصابات، ولم تتخطى نسب الإشغال في المستشفيات 8%، ونسب الإشغال على أجهزة الأكسجين لم تتخطى 12%، كما ان هناك انخفاض ملحوظ في العزل المنزلي، وذلك نتيجة ارتفاع معدلات التطعيم بلقاحات كورونا".


حسام عبد الغفار

وزارة الصحة

لقاح كورونا

كورونا في مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الصحة" تعلن حصول 44 مليون مواطن على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.. وتؤكد: 2 مليون حصلوا على الجرعة التنشيطية.. وعى المصريين قلل سيناريو ارتفاع الإصابات.. وتحذر من التهاون فى الإجراءات الاحترازية خلال رمضان

الإثنين، 04 أبريل 2022 06:00 م

الرئيس السيسي يتابع موقف تنفيذ المشروعات القومية بالصحة والتعليم العالى.. ويوجه بتطوير معهد ناصر ليصبح مركزا بحثيا ومدينة طبية متكاملة.. ويعلن إنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات على غرار الأعرق عالميا

الإثنين، 04 أبريل 2022 04:32 م

الصحة العالمية: ابدأ فطارك بـ3 تمرات وتناول سحورا خفيفا ومغذيا

الإثنين، 04 أبريل 2022 01:08 م

مدبولى يستعرض تقريرا عن حصول هيئة الدواء على اعتماد منظمة الصحة فى اللقاحات

الإثنين، 04 أبريل 2022 11:12 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة