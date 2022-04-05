الصحة: معهد ناصر سيكون مدينة طبية متكاملة تقدم كافة الخدمات الصحية

إبراهيم حسان

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن لقاح كورونا لا يفطر في شهر رمضان الكريم، استنادا على فتوى لأمين عام لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لذلك تعمل مراكز تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا قبل الإفطار يشكل جيد لمن يريد تلقى اللقاح.

أضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، أن معهد ناصر، سوف يكون مدينة طبية متكاملة تقدم كافة الخدمات الصحية، وسوف يسكون به مبنى كغرف عمليات اليوم الواحد، وغرف أسرة الإقامة والحضانات وإنشاء مركز متخصص للأبحاث وقاعة للمؤتمرات، والعديد من المباني الأخرى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك توجيه رئاسي، بأن يكون في كل محافظة مستشفى أو أكثر، تتبع وزارة الصحة والسكان أو المستشفيات الجامعية، وتكون مستشفيات نموذجية توفر كل شئ للمرضى.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار: "الدولة المصرية تقدم الخدمات الصحية للمصريين أو المقيمين على أرضها، في مستشفيات وزارة الصحة، أو المستشفيات الجامعية، وخلال الـ6 أسابيع الماضية، نشهد انخفاض واضح في معدل الإصابات، ولم تتخطى نسب الإشغال في المستشفيات 8%، ونسب الإشغال على أجهزة الأكسجين لم تتخطى 12%، كما ان هناك انخفاض ملحوظ في العزل المنزلي، وذلك نتيجة ارتفاع معدلات التطعيم بلقاحات كورونا".