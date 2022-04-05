السلطات البريطانية تضبط مخدرات بـ396 مليون دولار مخبأة فى "شحنة موز"

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت السلطات البريطانية ضبط كميات هائلة من مخدر الكوكايين بقيمة 396 مليون دولار مخبأة داخل خمس شحنات موز على رصيف ميناء ساوثهامبتون.

وبحسب تقرير شبكة بي بي سي، قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل إن هذه هي "أكبر عملية ضبط للكوكايين في المملكة المتحدة منذ 2015".

وقالت قوات حرس الحدود البريطانية إن هيدروكلوريد الكوكايين - المستخدم في صنع الكوكايين - يزن حوالي 3.7 طناً.

وقالت باتيل: "يجب أن يكون هذا بمثابة تحذير لأي شخص يحاول تهريب مخدرات غير مشروعة إلى البلاد بأننا نخرج لضبطها".

ووفقا للتقرير، كانت الحاوية المكونة من 20 لوحاً من الموز الطازج قد وصلت مؤخراً من كولومبيا، وكانت مستهدفة لفحصها من قبل قوات حرس الحدود والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.

وقال بيتر ستيفنز، رئيس التحقيقات الإقليمية في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة: "كانت هذه مصادرة ضخمة للكوكايين بقيمة سوقية تصل لنحو 300 مليون جنيه إسترليني".

وأضاف: "لقد حُرمت جماعة الجريمة المنظمة التي تقف وراء هذا الاستيراد من أرباح هائلة كان من الممكن أن تعيد استخدامها في ارتكاب مزيد من الجرائم".

وتابع: "ليس هناك شكّ في أن بعض هذا الكوكايين كان سيقطع ويباع في شوارع المملكة المتحدة، وهو ما كان سيغذي الجريمة والبؤس في مجتمعاتنا".