الرئيس السيسى يوجه بمواصلة العمل فى مشروعات «الإسكان».. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الرئيس السيسى يوجه بمواصلة العمل فى مشروعات «الإسكان».. الرئيس يستعرض الموقف التنفيذى للمشروعات القومية لوزارة الإسكان ويكلف بالانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة وتطوير برامج التسويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية بهدف إتاحة المزيد منها لكل الشرائح من المواطنين.

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ـ الرئيس السيسى يوجه بمواصلة العمل فى مشروعات «الإسكان».. الرئيس يستعرض الموقف التنفيذى للمشروعات القومية لوزارة الإسكان ويكلف بالانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة وتطوير برامج التسويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية بهدف إتاحة المزيد منها لكل الشرائح من المواطنين

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