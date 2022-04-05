اليوم السابع
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الرئيس السيسى يوجه بمواصلة العمل فى مشروعات «الإسكان».. غدا بـ"اليوم السابع"

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 07:22 م
الرئيس السيسى يوجه بمواصلة العمل فى مشروعات «الإسكان».. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الرئيس السيسى يوجه بمواصلة العمل فى مشروعات «الإسكان».. الرئيس يستعرض الموقف التنفيذى للمشروعات القومية لوزارة الإسكان ويكلف بالانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة وتطوير برامج التسويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية بهدف إتاحة المزيد منها لكل الشرائح من المواطنين.
 
واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..
 

ـ الرئيس السيسى يوجه بمواصلة العمل فى مشروعات «الإسكان».. الرئيس يستعرض الموقف التنفيذى للمشروعات القومية لوزارة الإسكان ويكلف بالانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة وتطوير برامج التسويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية بهدف إتاحة المزيد منها لكل الشرائح من المواطنين

 
ـ الرئيس السيسى: العلاقات المصرية المجرية بلغت مستوى متقدما.. الرئيس يهنئ رئيس وزراء المجر بفوز الائتلاف الحاكم بالانتخابات التشريعية.. و«أوربان» يشيد بدور مصر فى دعم وترسيخ السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط وأفريقيا
 

ـ الحكومة تنفى تركيز الدولة فى مشروعات البنية التحتية على حساب زيادة الرقعة الزراعية

 
ـ صادرات مصر من الوقود تسجل 11 مليار دولار بزيادة بلغت 7.3 مليار عن عام 2020
 

ـ مطاردة محتكرى السلع بالأسواق مستمرة.. تحرير 28 ألف مخالفة وضبط 73 ألف طن سلع.. التنمية المحلية: توافر جميع السلع الأساسية.. تخفيضات فى الأسعار ولا يوجد نقص فى أى سلعة والمخزون الاستراتيجى كاف

 
ـ "الاختيار 3" يتصدر المشهد فى دراما رمضان.. العمل يعرض فيديوهات وتسجيلات سرية وخطيرة للجماعة لأول مرة.. ويرصد الفترة بعد تولى الإخوان الحكم حتى قرار الرئيس السيسى المصيرى بعد 30 يونيو
 

ـ القاهرة التاريخية تستعيد مجدها الحضارى.. إنشاء ساحة جديدة لمسجد الحسين بعد تجديده.. ترميم عقارات باب الفتوح ومسجد الحاكم ودرب اللبانة وباب زويلة وإنشاء فنادق على الطراز الإسلامي

 
اليوم السابع
 

 


الرئيس السيسى

الإسكان

العلاقات المصرية المجرية

الوقود

الاختيار 3

القاهرة التاريخية

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