بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية السنغال ماكى سال، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم العيد القومى.
كما أوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية محمد رضا السيد إلى سفارة جمهورية السنغال بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
مشاركة
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية السنغال ماكى سال، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم العيد القومى.
كما أوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية محمد رضا السيد إلى سفارة جمهورية السنغال بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة