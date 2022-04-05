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الرئيس الأوكرانى: ذهبت إلى بوتشا وعاينت الجثث بنفسى

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 05:09 م
الرئيس الأوكرانى: ذهبت إلى بوتشا وعاينت الجثث بنفسى زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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قال فولوديمير زيلينسكى، الرئيس الأوكراني، إنه ذهب إلى بوتشا وعاين الجثث بنفسه، موضحا أن جرائم روسيا فى أوكرنيا لم تكتشف بعد وبوتشا مثال فقط.

 

وأضاف الرئيس الأوكرانى، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن، أنه ينبغى عقاب روسيا على الانتهاكات التي ارتكبت في أوكرانيا، موضحا أن جرائم روسيا في أوكرنيا لم تكتشف بعد.

 

وتابع فولوديمير زيلينسكى لمجلس الأمن، أن المدنيين يقتلون بغارات روسيا يوميا، موضحا أن القوات الروسية ارتكبت فظائع فى المدن الأوكرانية.

 

وقال الرئيس الأوكرانى: يوميا يقتل المدنيون في أوكرانيا بنيران القوات الروسية، موضحا أن القوات الروسية تركت الخراب والدمار في كل المناطق.


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