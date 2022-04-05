اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 أبريل 2022 04:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الروسية: طرد الدبلوماسيين من دول الاتحاد الأوروبي حملة مخطط لها

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 03:07 م
الخارجية الروسية: طرد الدبلوماسيين من دول الاتحاد الأوروبي حملة مخطط لها روسيا - أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، بأن طرد الدبلوماسيين الروس من دول الاتحاد الأوروبي هو حملة مخطط لها مسبقًا تضر بالعلاقات الثنائية.


وأشار جروشكو - في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء - إلى أنها "حملة تم الاتفاق عليها مسبقًا. وأنها توجه ضربة للعلاقات الثنائية وقنوات الاتصال الدبلوماسي"، مضيفًا : "يتم القيام بذلك عن قصد وستظل العواقب محسوسة لفترة طويلة لأن التدمير أسهل بكثير من البناء".


وبحسب قوله، ستتخذ موسكو إجراءات للرد على هذه الأعمال غير الودية، وشدد جروشكو على أن "الدول التي اتخذت هذه القرارات يجب أن تدرك أنها ستتطلب جهدًا كبيًرا لاستعادة التعاون الذي دفعته به إلى هذا المستوى المنخفض". 
وكانت وزارة الخارجية الإيطالية قد استدعت السفير الروسي لدى روما سيرجي رازوف، في وقت سابق من اليوم؛ لإبلاغه بقرار طرد 30 دبلوماسيًا روسيًا.


وأعلنت الدنمارك بدورها طرد 15 عاملاً دبلوماسيًا روسيًا، وتحركت وزارة الخارجية السويدية لطرد ثلاثة دبلوماسيين روس، وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن الدبلوماسيين الروس غير مرغوب فيهم. واستدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الروسي لدى برلين سيرجي نيتشايف أمس الاثنين لإبلاغه أن 40 عاملا في المنشآت الدبلوماسية والقنصلية الروسية سيضطرون إلى مغادرة البلاد. 


وفي 29 مارس، أعلنت عدة دول في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بلجيكا وهولندا وأيرلندا، أنهم سيطردون الدبلوماسيين الروس وسط العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا. وفي وقت سابق، قام عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من بينهم لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وبلغاريا وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، بطرد الدبلوماسيين الروس.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة