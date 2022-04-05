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الجيزة تطرح أماكن للاستغلال الإعلاني بالعجوزة والدقى

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 08:00 ص
الجيزة تطرح أماكن للاستغلال الإعلاني بالعجوزة والدقى محافظة الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة عن طرح عدة مواقع للاستغلال الإعلانى، عن طريق المزايدة بحى الدقى والعجوزة، الأولى من خلال المزايدة العلنية العامة لحق الاستغلال الاعلانى لعدة مواقع بنطاق حى العجوزة -حى الدقي(يونى بول – جانتری) علی أن تكون جلسة المزايدة على يومين 13 / 4 / 2022 ، 14 / 4 / 2022 

على النحو التالي

 اليوم الاول لموقع اليونى بول .

 

 طرح المناقصة العامة والمزايدات العلنية العامة الآتية:

 

1) الموقع الاول بنطاق حى العجوزة تامين ابتدائى بمبلغ وقدرة 80000جنيها.

 

۲) الموقع الثانى بنطاق حى العجوزة تامين ابتدائى بمبلغ وقدرة 30000جنيها.

 

3) الموقع الثالث بنطاق حى العجوزة تامين ابتدائى بمبلغ وقدرة 30000جنيها.

 

 اليوم الثانى لموقع جانتری 

 

) موقع (4،5) بنطاق حى العجوزة تامين ابتدائى بمبلغ وقدرة ١٠

) موقع (٦،٧) بنطاق حى الدقى تامين ابتدائى بمبلغ وقدرة 7000جنيها

 

قيمة كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ وقدرة ٢٩٩جنيها 


الجيزة

مزايدة علنية

الدقي

العجوزة

اماكن للايجار

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