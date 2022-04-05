التعليم: إنشاء أكثر من 20 ألف فصل بالقرى ونستهدف 14 ألفا بـ"حياة كريمة"

محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك اهتمام بالقرى الأشد احتياجا لتوفير الإتاحة بالقرى المستهدفة، موضحة أنه تم بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات، مشيرة إلى أنه تم إنشاء مبانى مدرسية بهذه القرى وصلت إلى 20506 فصل دراسى منذ 2014، كما أن الوزارة تبذل جهود لدعم وتنفيذ المشروع القومى " حياة كريمة.



وأضافت الوزارة فى تقرير الخطة الاستراتيجية 2022،2026، أن عدد المشروعات التى تتم تتجاوز 2000 مشروع إنشاء وتطوير لمبانى مدرسية ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة حيث من المقرر إنشاء 14 ألف فصل دراسى وصيانة ورفع كفاءة 25% من المدارس القائمة المتهالكة لخفض معدلات كثافة الفصول وإنهاء مشكلات تعدد الفترات الدراسية وخدمة المناطق المحرومة من الخدمات التعليمية وزيادة نسبة استيعاب رياض الأطفال وإحلال المدارس غير الصالحة.



وشددت الوزارة على متابعة تنفيذ المكون الثانى من الاتفاقية مع اليابان والتى تشمل 100مدرسة حكومية بمدارس حياة كريمة وتطبيق الباقة الموسعة لأنشطة التوكاتسو الأساسية.



والتوكاتسو أنشطة غير معرفية، ويهدف إلى تنمية جميع مهارات الطفل سواء المعرفية أو التنمية البدينة والسلوكية ومن أبرزها مجلس الفصل والاجتماع الصباحى والتعلم الهادف، كما أن التوكاتسو يفيد الطلاب فى قوة الشخصية وتقبل الآخرين وتحديد مشكلته وإيجاد حلول لها وأيضا يكون الطفل منظم فى حياته ويعمل فى مجموعات وكيف يصبح قائدا، ويتقبل القيادة كما أنه ينمى كل القدرات غير المعرفية فى شخصية الطفل.