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البنتاجون: الصين تطور قوتها النووية بوتيرة تهدد أمن الولايات المتحدة

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 04:19 م
البنتاجون: الصين تطور قوتها النووية بوتيرة تهدد أمن الولايات المتحدة البنتاجون
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الصين تطور قوتها النووية بوتيرة تهدد أمن الولايات المتحدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج إن الحلف يتوقع توغلا روسيا في جنوب وشرق أوكرانيا لاحتلال منطقة دونباس، موضحا أنهم سيقدمون مساعدات خاصة بالأمن السيبراني لأوكرانيا لحمايتها من أي تهديد كيميائى.

وأضاف أن الأزمة الأوكرانية مقلقة، وتداعياتها عالمية، مشيرا إلى أنه يمكن مساعدة شركائنا في تعزيز صمودهم ومنع أي عدوان مستقبلى.

وقال ستولتنبيرج إن ما يحدث في أوكرانيا أمر وحشي ومأساة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لا يأبه للقوانين الدولية ولا لحقوق الإنسان الأساسية وعلى رأسها الحق في الحياة.


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