وذكر بيان صدر عن المتحدث باسم جوتيريش أن الجانبين "ناقشا - خلال اتصال هاتفي - الوضع الأمني ووضع حقوق الإنسان في أوكرانيا.

وبحسب البيان - الذي نشر على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة - "أطلع الأمين العام وزير الخارجية الأوكراني على أهداف بعثة منسق الإغاثة في حالات الطواريء مارتن جريفيث إلى موسكو وكييف وأعاد تأكيد التزام الأمم المتحدة بوقف إطلاق نار إنساني في أوكرانيا وتعزيز الدعم الإنساني للشعب الأوكراني".