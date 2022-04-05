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استطلاع: غالبية البريطانيين يعتقدون أن جونسون كذب حول حفلات الإغلاق

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 02:43 م
استطلاع: غالبية البريطانيين يعتقدون أن جونسون كذب حول حفلات الإغلاق بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

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كشف استطلاع للرأى أجرته شركة الاستطلاعات البريطانية سافانتا كومريس أن الغالبية العظمى من الناخبين البريطانيين تعتقد أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون كذب على البرلمان بشأن حفلات داونينج ستريت أثناء الإغلاق.

وقال 70٪ ممن سُئلوا إنهم يعتقدون أن بوريس جونسون كذب على البرلمان بشأن حفلات داونينج ستريت ، مقارنة بـ 12٪ فقط يعتقدون أنه لم يكذب ، وفقًا للاستطلاع.

ويأتي ذلك بعد أن فرضت الشرطة غرامات على بعض أولئك الذين حضروا حفلات الإغلاق غير القانونية في داونينج ستريت ووايتهول – مقرات الحكومة- ، على الرغم من أن بوريس جونسون لم يتم تغريمه حتى الآن.

ولأسابيع ، أصر جونسون ، جنبًا إلى جنب مع بعض كبار وزرائه ، على عدم انتهاك أي قواعد وأنه تم اتباع الإرشادات. ينص القانون الوزاري على أن الوزراء الذين يضللون مجلس النواب عن قصد يجب أن يستقيلوا.

وفي يوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021 ، أخبر جونسون مجلس العموم أنه "تم اتباع جميع الإرشادات تمامًا" في رقم 10 – مقر الحكومة- عندما سئل عن الحفلات من قبل زعيم حزب العمال كير ستارمر. في 7 ديسمبر ، في مقابلة مع بي بي سي ، أصر جونسون مرة أخرى على "مراعاة جميع الإرشادات".

وأدى قرار الشرطة بفرض الغرامات إلى زيادة المزاعم بكذب جونسون على البرلمان. بعد أنباء الغرامات ، كتب النائب عن حزب العمال كريس براينت على تويتر: "قال رئيس الوزراء وآخرون لأسابيع أنه لم يتم انتهاك أي قواعد". نحن نعلم اليوم كحقيقة مطلقة أن هذه كانت أكاذيب. إنه غير لائق لقيادتنا ".

وخلال أسئلة رئيس الوزراء الأسبوع الماضي ، قال كير ستارمر أمام مجلس العموم: "أخبر المجلس ، أنه لم يتم كسر أي قواعد في داونينج ستريت أثناء الإغلاق. وقد خلصت الشرطة الآن إلى انتشار الإجرام على نطاق واسع. ينص القانون الوزاري على أن الوزراء الذين يضللون مجلس النواب عن قصد يجب أن يستقيلوا. لماذا لا يزال هنا؟".

تظهر نتائج الاستطلاع أنه عند تقسيمها حسب الانتماء الحزبي ، يعتقد 55٪ من ناخبي حزب المحافظين أن جونسون كذب على البرلمان ، وكذلك 89٪ من ناخبي حزب العمال و 84٪ من ناخبي الحزب الديمقراطي الليبرالي. و92% من ناخبي حزب الخضر.


بوريس جونسون

حفلات داونينج ستريت

كير ستارمر

زعيم حزب العمال البريطانى

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