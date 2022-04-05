إحالة المتهمين بقتل جزار فى الزيتون للجنايات

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الزيتون، بإحالة المتهمين بقتل جزار وإصابة شقيقه فى مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلافات على تسعيرة عرض اللحوم بالمحل خاصتهم، لمحكمة الجنايات.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين جزارين، بسبب وضع تسعيره أقل من سعر الاستهلاك لجذب أكبر عدد من الزبائن، حيث تشاجر المتهم مع المجنى عليه وشقيقه، واعتدى عليهما بالتعاون مع آخرين بسلاح أبيض، ما أدى إلى مصرع أحدهما وإصابة شقيقه.

تم ضبط المتهمين وبحوزتهم السلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجناة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق