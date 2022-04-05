أسعار النفط تسجل 109.36 دولار لبرنت و105.04دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم 109.36 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 105.04دولار للبرميل.

وقال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون إن بلاده ستبذل قصارى جهدها لتقديم ما تحتاجه أوكرانيا من مساعدات عسكرية، مشددا على ضرورة الإسراع في وقف الاعتماد على الغاز والنفط الروسيين.

وأضاف جونسون أنه يمكن فرض مزيد من العقوبات على روسيا بالتشاور مع حلفائنا بما في ذلك نظام سويفت المالى.

وصرح رئيس "دويتشه بنك" الألمانى، كريستيان سوينج، فى مؤتمر صحفى الأثنين، بأن الاقتصاد الألمانى معرض لخطر الركود فى حال الرفض الكامل لاستيراد النفط والغاز من روسيا.

وأشار سوينج إلى أن البنوك فى البلاد تتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الألمانى إلى حوالى 2% بنهاية العام الحالي.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المصرفى الألمانى قوله: "الوضع سيصبح أسوأ إذا توقفت واردات أو إمدادات النفط والغاز الطبيعى الروسى، فى هذه الحالة سيكون الركود الكبير فى ألمانيا حتميا تقريبا".

ووفقا لمكتب الإحصاء الفيدرالى الألمانى فقد تسارع التضخم السنوى فى البلاد، وفقا للتقديرات الأولية، الآن إلى 7.3% من 5.1% فى الشهر السابق.